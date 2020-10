Chinesische Datensammlung: So reagiert das offizielle Österreich

Die Österreicher wurden offenbar in drei Kategorien eingestuft: "politisch exponierte Person", "Verwandter oder enger Vertrauter" und "Person von besonderem Interesse". Bei letzteren soll es sich vor allem um Verbrecher gehandelt haben.

In Ungarn führten die Zhenhua-Files jedenfalls zur Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates, weil auch Informationen über ein Kind von Premier Viktor Orban gesammelt worden sind. In Österreich ist vorerst nichts derartiges geplant, die Aufregung hält sich eher in Grenzen, wie Betroffene in Hintergrundgesprächen sagen.