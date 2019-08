Warum auf der Westbahnstrecke 2.800 Züge ausfallen

Was ändert sich im Nahverkehr?

Zwischen Attnang-Puchheim und Freilassing – also auch in der Stadt Salzburg – wird das Angebot auf einen Stundentakt ausgedünnt. Der Bahnhof Eugendorf wird geschlossen. Die Mattigtalbahn wird verkürzt und nur zwischen Braunau und Steindorf bei Straßwalchen geführt.

Was wird genau gemacht?

Herzstück ist die Erneuerung von 2,4 km Gleisanlagen zwischen Hallwang und Seekirchen. Dazu werden Hilfsbrücken für spätere Bauvorhaben errichtet. In der Stadt wird die mehr als 100 Jahre alte Wienerdammbrücke durch eine neue ersetzt.