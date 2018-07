Wartezeiten: Der vertröstete Patient

Margarete K. (Name geändert, Anm) sieht schlecht. „Das ist so, als hätte ich meine Brille nicht geputzt. Immer sehe ich Flecken“, beschreibt die alte Dame. Ihr Augenarzt diagnostizierte Grauen Star, riet zur Operation und meldete K. im LKH Graz an. „Ich war ganz perplex, als ich den Brief bekommen habe“, erinnert sich die 79-Jährige: Als Termin für die Katarakt-Operation wurde der 17. Juni angesetzt 2019.

Das ist eine üppige Wartezeit. Damit schlägt die steirische Spitalsholding andere Institutionen um Längen. Wobei Betroffene in den meisten Bundesländern ohnedies ebenfalls Geduld und Ausdauer aufbringen müssen: Je nach Bundesland und Standort kann Wartezeit für Katarakt-Operationen bis zu einem Jahr dauern (siehe Grafik). Ähnlich ist die Situation bei Hüftprothesen.

Patientenanwalt Gerald Bachinger wird nicht zum ersten Mal mit diesem Problem konfrontiert. „Derzeit ist der Bereich der planbaren Operationen nicht zufriedenstellend geregelt. Wir haben in manchen Bereichen unzumutbare Wartezeiten.“ Die Ursachen dürften zum Teil im österreichischen Gesundheitssystem wurzeln, das auch bei kleinen Eingriffen viel mehr auf Spitäler als auf niedergelassene Ärzte setzt. Auch das 2015 verschärfte Arbeitszeitgesetz trage dazu bei. „Wird die Ressource ärztliche Arbeitszeit verknappt, wirkt sich das auf die Wartezeit aus“, überlegt Bachinger. „Die Arbeit ist ja gleich geblieben, aber die Posten sind nicht entsprechend erhöht worden. Dann wird Arbeit nach hinten verschoben, die nicht gleich erledigt werden muss. Das führt zu Wartezeiten.“