OP-Wartezeiten: Privatpatienten bevorzugt

Im Ö1-Mittagsjournal bezeichnete Gesundheitsminister Alois Stöger die Bevorzugung von Privatpatienten als eine "Sauerei". Die Menschen müssten gleichen Zugang zur Medizin haben, "Punkt, aus." Die Sozialversicherung finanziere das gesamte Gesundheitssystem, daher müssten die Beitragszahler auch ernst genommen werden. Stöger erhofft sich eine Verbesserung der Situation durch eine Gesetzesnovelle, die 2012 in Kraft trat: Bundesweit soll es dann transparente Wartelisten geben, die eine Vorreihung von Privatpatienten verhindern sollen.

Im Wiener Krankenanstaltenverbund wurde bereits 2008 ein elektronisches Anmeldemanagement eingeführt. Die Anmeldezeiten seien seither in vielen Fächern deutlich gesunken - im Krankenhaus Hietzing etwa für Graue-Star-Operationen von zwölf auf maximal drei Wochen. Prim. Rudolf Roka, Chef der Chirurgie in der Wiener Rudolfstiftung: "Privatpatienten kommen genauso in dieses Vormerksystem wie Kassenpatienten."