Bei Operationen drohen längere Wartezeiten

Die Ärztekammer hat am Freitag erneut auf den Medizinermangel in Oberösterreich hingewiesen. Waren Anfang September noch 143 Stellen in den heimischen Spitälern unbesetzt, werden ab 1. Jänner zusätzlich 156 benötigt, um den gewohnten Betrieb aufrecht zu erhalten. Dieser Mehrbedarf ergibt sich durch die elf Jahre lang hinausgezögerte Umsetzung einer EU-Richtlinie, die eine Senkung der Arbeitszeit von maximal 72 auf durchschnittlich 48 Stunden pro Woche vorsieht.

"Es ist Feuer am Dach", warnte Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser vor Einschnitten, die auf die Patienten zukommen: So könne es zu längeren Wartezeiten auf Operationen kommen, auch in den Spitalsambulanzen seien Einschränkungen wahrscheinlich. "Es ist damit zu rechnen, dass kein Krankenhaus die gleiche Menge an Leistungen erbringen kann wie bisher", ergänzte Harald Mayr, Kurienobmann der angestellten Ärzte.

Ein Teil der Behandlungen dürfte in den niedergelassenen Bereich ausgelagert werden. Doch auch bei den Fachärzten gibt es bereits jetzt lange Wartezeiten. "Ich glaube nicht, dass der niedergelassenen Bereich das alles auffangen kann", sagte Peter Adelsgruber, Standesvertreter der Spitalsärzte.