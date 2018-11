Warnungen an Jackpotgewinner: Nichts verraten

„Mein Traum wäre in so einem Fall, in einem ungenutzten Schlosspark ein Seniorenheim zu bauen, in dem die Bewohner ihr Leben selbst gestalten können und viel Ruhe haben. Egal, ob sie einfach in der schönen Umgebung spazieren gehen, oder ein paar Hühner halten wollen, weil ihnen das Freude macht“, findet der Kremser Baumeister Alfred Waltner.