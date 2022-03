Warnung: Große Waldbrandgefahr in Teilen Tirols

In bestimmten Teilen Tirols herrscht derzeit erhebliche Waldbrandgefahr. Betroffen sind vor allem „südgerichtete schneefreie Wald- und Flurbereiche der Haupttäler“, wie das Land am Freitag mitteilte. Der Landesfeuerwehrverband rief Bevölkerung und Gäste daher auf, im Wald und in Flurbereichen nicht mit offenem Feuer zu hantieren, sowie Rauchen und „Zweckfeuer“ zu unterlassen.

Vegetation ausgedörrt

Lang anhaltendes Schönwetter sowie Schneeschmelze würden die Vegetation derzeit immer mehr ausdörren. In den vergangenen Tagen war es im Bundesland zu einigen Waldbränden gekommen, etwa bei Telfs im Bezirk Innsbruck-Land.