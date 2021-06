Wandern, aber sicher: Was dafür nötig ist

Das Können einschätzen

Passende Schuhe, Erste-Hilfe-Set, Karten der Region, genügend Wasser sowie Regen- und Sonnenschutz dürfen nie im Rucksack fehlen. Ganz wichtig sei es auch, das eigene Können richtig einzustufen, überlegt Michael Larcher, Leiter der Bergsport-Abteilung des Vereins. „Leider wird das eigene Können oft überschätzt, eine Überforderung am Berg kann aber verheerende Auswirkungen haben.“

Das richtige Einschätzen der Situation ist beim Wandern generell nötig, auch, wenn die Tour nicht auf 2.000 Meter Höhe oder mehr führt. Ein Spaziergang auf einer der rund 8.000 bewirtschafteten Almen Österreichs folgt ebenfalls eigenen Regeln: Es gilt, achtsam zu sein wegen des Weideviehs, speziell wenn es Kühe mit Kälbern gibt. Als neues Service kündigt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag eine „Online-Wanderkarte“ an, die zeigen soll, wo Mutterkühe gehalten werden. Sie soll ab Juli zur Verfügung stehen.

Wandern, ein Tourismusfaktor

Wanderangebote sind längst fixer Bestandteil jedes Touristikers, geht es doch um ein Potenzial von rund 2,5 Millionen Besuchern in den österreichischen Bergen pro Jahr. Sieben Naturparke hat allein die Steiermark, deren Zusammenarbeit mit Steiermark Tourismus soeben bis 2024 verlängert wurde.

„Der Gast legt immer mehr Wert auf intakte Landschaften und nachhaltige Angebote“, begründet Tourismus-Chef Erich Neuhold. „Ebenso auf eine breite Wissensvermittlung über die Besonderheiten der Natur.“ Die Corona-Pandemie verhalf dem Interesse an Bewegung in der (näheren) Umgebung zum Durchbruch, doch „das ist mit Sicherheit ein langfristiger Trend“, betont Neuhold. Eine Befragung von Sommerurlaubern 2020 zeigte, dass 66 Prozent wegen der Landschaft in die Steiermark kamen. 56 Prozent gaben Wandern als hauptsächliche Aktivität an, das ist gegenüber 2019 ein Plus von 13 Prozentpunkten.