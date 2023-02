Wanderin stürzte am Kleinen Schönberg bei Gmunden über 50 Meter ab

Am Freitag ist eine 48-jährige Ungarin aus dem Bezirk Eferding auf dem Weg zum Gipfel des Kleinen Schönbergs am Traunsee verunglückt. Trotz guter Ortskenntnis war die Bergsteigerin mit einem ungarischen Bekannten in unwegsames Gelände geraten, folgenschwer ausgerutscht und über 50 Meter abgestürzt.

Nach aufwendiger Suche wurde die Schwerverletzte schließlich von Alpinpolizei und Bergrettung geborgen und ins Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Sprachbarriere am Notruf-Telefon

Unmittelbar nach dem Unfall hatte der Begleiter der 48-Jährigen einen Notruf abgesetzt. Aufgrund dessen mangelnder Deutsch- und Englischkenntnisse konnte zunächst aber nicht geklärt werden, wo und wie der Unfall geschehen war. Erst nach mehreren Telefonaten, einer Handypeilung und der Suche mit dem Notarzthubschrauber wurde die anfangs bewusstlose Bergsteigerin geortet.

Regen und starker Wind verhinderten eine Bergung aus der Luft, weshalb die Einsatzkräfte über Land zur Unfallstelle gelangen mussten. Nach der Erstversorgung wurde die Ungarin auf einer Gebirgstrage zur nächsten Forststraße abgeseilt und vom Notarztteam in Empfang genommen. Der Unfallhergang wurde nachträglich durch die erneute Befragung des Begleiters mit einer Dolmetscherin rekonstruiert.