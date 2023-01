Kinder wurden in Kärnten aus Bergnot gerettet

Zwei Burschen im Alter von neun und 15 Jahren aus dem Bezirk Villach-Land sind am Sonntagnachmittag im freinen Skigelände des Skigebietes Dreiländereck in Bergnot geraten. Laut Polizei wollten sie einen Skistock suchen, den der Vater zuvor im Bereich der Seilbahn verloren hatte.

Dabei kamen sie in sehr steiles Gelände, wie die Bergrettung Villach berichtet: "An einem steilen Felsabbruch konnten sie nicht mehr weiter." Liftbenutzer erkannten die Notsituation und verständigten die Bergbahnen, welche die Bergrettung alarmierte.

Mit Seilzug geborgen

Einem der Kinder gelang in der Zwischenzeit selbständig der Aufstieg. Der zweite Bursche hielt sich an einem Baum fest. Mehrere Bergretter wurden am Tau vom Polizeihubschrauber Libelle in den Nahbereich der Unfallstelle geflogen. Ein Bergretter wurde zum Verunfallten über das Steilgelände abgeseilt und mit ihm anschließend in sicheres Gelände mittels Mannschaftszug aufgezogen.

Die beiden Brüder konnten ihrem Vater schließlich unverletzt übergeben werden.

Während des Hubschraubereinsatzes war der Liftbetrieb eingestellt. Fünf Bergretter der Ortstelle Villach, das Team des Polizeihubschraubers, Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe der Landespolizei sowie Mitarbeiter des Liftbetriebes standen im Einsatz.