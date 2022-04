Wanderer entdeckten verweste Leiche in Zelt in Tirol

Zwei Wanderer haben am Donnerstagabend im Bereich östlich der Martinswand zwischen Zirl und Innsbruck in unwegsamem Gelände ein Zelt mit einer skelettierten männlichen Leiche gefunden. Nach den Spurensicherungen am Tatort soll die Leiche im Laufe des Freitagvormittag mit dem Polizeihubschrauber geborgen werden, berichtete die Exekutive.

Die Identität des Toten sei derzeit noch völlig unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet.