Tirol: Vermisste 62-Jährige wurde tot geborgen

Eine 62-jährige Tirolerin, die Mittwochabend als vermisst gemeldet worden war, wurde am Donnerstag tot aufgefunden. Dies teilte ein Sprecher der Polizei der APA mit.

Angehörige hatten das Auto der Frau im Bereich „Römerhof“ in St. Johann in Tirol gefunden, wo laut Exekutive auch eine Wanderroute liegt, die die Vermisste gerne nutzte. Wie sie zu Tode kam und wo sie genau gefunden wurde, war bis dato unklar.

Tochter schlug Alarm

Die Abgängigkeitsanzeige war von der Tochter eingebracht worden. Die Mutter sei am Mittwoch zu einem Treffen mit einer Freundin verabredet gewesen, konnte dann aber nicht mehr erreicht werden. Die Tochter habe sie bereits am Abend des Vortages nicht mehr erreichen können. Ihr Mobiltelefon war außer Betrieb.

Nach der eigenständigen Suche der Angehörigen war am Mittwoch eine Suchaktion eingeleitet worden, an der 18 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann in Tirol, 29 Einsatzkräften der Bergrettungen St. Johann in Tirol und Kitzbühel, drei Polizeistreifen und neun Suchhunde beteiligt waren. Auch Drohnen wurden hinzugezogen. Die Suche wurde am Donnerstag fortgesetzt.