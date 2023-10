Waldbrand in der Steiermark, halber Hektar bereits von Flammen erfasst

In Weißenbach im Bezirk Liezen nahm am Freitag schon gegen 14:30 Uhr ein Wanderer im Bereich der Grafenbergalm einen Waldbrand wahr und setzte umgehend einen Notruf ab. Da das Waldstück nur fußläufig erreichbar ist, wurden die Löscharbeiten durch drei Polizeihubschrauber sowie einen Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres durchgeführt. Der Brand erstreckte sich in den Abendstunden über eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern.

Aufgrund der Dunkelheit mussten die Löscharbeiten eingestellt werden. Die Arbeiten zur Bekämpfung des Waldbrandes werden in den Morgenstunden des 14. Oktober 2023 erneut aufgenommen.