Waldbrand im Bezirk Krems vernichtete 400 Quadratmeter Fläche

Die Feuerwehr ist am Dienstag bei der Bekämpfung eines Waldbrandes in Langenlois (Bezirk Krems) im Einsatz gestanden.

Streifenpolizisten hatten kurz vor 16.00 Uhr in der Ortschaft Reith Flammen in einer Holzkiste bemerkt, das bereits auf eine Brachfläche übergegriffen hatte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Eine Waldfläche von über 400 Quadratmeter wurde vernichtet, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Die Brandursache war vorerst unbekannt.