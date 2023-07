Waldbrand an der Wiener Stadtgrenze kilometerweit sichtbar

Die enorme Trockenheit durch die Hitze der vergangenen Wochen führt in Niederösterreich zu einem immer größeren Waldbrandrisiko. Nur ein Funke reicht und große Flächen in der Natur stehen binnen kurzer Zeit in Flammen.

Zu einem Großeinsatz wegen eines Wald- und Flurbrandes ist es Sonntagnachmittag zwischen Gerasdorf und Seyring (Bezirk Korneuburg) an der Wiener Stadtgrenze gekommen. "An der Brünner Straße brennt im Bereich der dortigen Hubertuskapelle eine sehr große Fläche. Derzeit sind acht Feuerwehren aus Niederösterreich und die Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz", erklärt ein Verantwortlicher der Feuerwehr-Bezirksalarmzentrale in Stockerau.

Die Helfer wurden kurz vor 14.30 Uhr verständigt. Anrufer, die auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) unterwegs waren, hatten laut Bezirksalarmzentrale den Brand nahe der Wiener Stadtgrenze bemerkt.