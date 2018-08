Waldbrand nahe Weltkulturerbe Hallstatt

Von Dienstag auf Mittwoch mussten die freiwilligen Helfer eine dramatische Situation bewältigen. Immer wieder donnerten Steine ins Tal. Sie hatten sich durch die Hitze am Berg gelöst. Der Hallstätter Feuerwehrkommandant Roland Mayer und Polizeibeamte mussten die erste Evakuierungsmaßnahme ergreifen. Eine Touristengruppe wurde aus einem Ferienhaus in den sicheren Turnsaal gebracht. Tatsächlich rollte ein tischgroßer Felsbrocken bis in den Garten des Hauses. Am Mittwoch folgte die Evakuierung weiterer Häuser. Auch die nahe Standseilbahn auf den Salzberg zum Schaubergwerk wurde präventiv geschlossen. Mitarbeiter bewässerten vorsichtshalber den Wald entlang der Bahn.

Gut 100 Freiwillige von neun Wehren und der Bergrettung arbeiteten am Mittwoch im steilen Gelände daran, das Feuer mit acht Löschrohren auf dem Berg zu löschen. Über eine 1800 Meter lange Zubringerleitung wurde Wasser bergwärts gepumpt. Unterstützt wurden sie von vier Hubschraubern, die ihre Löschbehälter im Hallstätter See auffüllten.

Waldbrandalarm gab es in Oberösterreich Mittwoch auch noch im Innviertel. Vier Feuerwehren hatten beim Löschen des Feuers auf einem 2000 Quadratmeter großen Waldstück bei Maria Schmolln (Bezirk Braunau) aber keine Probleme.

Wiesen-, Feld- und kleinere Waldbrände stünden auch in Niederösterreich derzeit auf der Tagesordnung, berichtete Franz Resperger vom NÖ Landesfeuerwehrverband. „Durch das dichte regionale Netz an Feuerwehren kann die Brandbekämpfung rasch gestartet werden, so bleibt es meist bei Entstehungsbränden“, sagte Resperger. Das ausgetrocknete Weinviertel und das Industrieviertel seien in NÖ die am meisten bedrohten Gebiete.