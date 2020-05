Waldbrand in Kärnten: Schaulustige machten Probleme

Schaulustige brachten sich selbst in Gefahr

Zusätzlich zum Brand musste die Polizei am Sonntag auch wegen einiger Schaulustiger ausrücken. Diese hatten sich am Fuß des betroffenen Hanges postiert und befanden sich in der Flugschneise der Hubschrauber. Außerdem drohten brennende Wurzelstöcke auf die Straße zu stürzen. Die Polizei sah keine andere Möglichkeit, als die Luscha Straße zu sperren.

Lösch-Hilfe aus der Luft

Die Löschmannschaften wurden im schwierigen Gelände von sechs Hubschraubern des Innenministeriums und des Bundesheeres unterstützt. Da es am Samstag wegen des Brandes zu einer extremen Rauchentwicklung kam, mussten mehrere umliegende Gehöfte evakuiert oder gewarnt werden.