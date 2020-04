Feuerwehren bekämpfen Waldbrand im Ötscherland

Auch der Regen der vergangenen Tage hat die Brandgefahr in den Wäldern nicht eingedämmt. In einem Hochwald bei Lunz am See im Bezirk Scheibbs wurde am späten Nachmittag ein Brand entdeckt. Mit der Unterstützung eines Hubschraubers des Innenministeriums versuchen die Feuerwehren zur Zeit das Feuer zu löschen, vermeldete das Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs. Die Löschmannschften der Wehren Lunz, Göstling, Lassing und des Löschzuges Hochreith werden von Kameraden der Feuerwehr Amstetten unterstützt. Angaben über eine mögliche Ursache für das Feuer gibt es derzeit nicht.