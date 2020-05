Waldbrände in Kärnten langsam unter Kontrolle

Nach wochenlanger Trockenheit sind in Kärnten am Samstag zahlreiche Waldbrände ausgebrochen, unter anderem in Leppen (Gemeinde Eisenkappel-Vellach). An die 30 Hektar Wald und Wiesen dürften betroffen sein.

Auch am Montag standen weiterhin 228 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Diese werden unter anderem von mehreren Hubschraubern von Polizei und Bundesheer unterstützt.

Den Löscharbeiten dienlich dürfte wohl auch der angekündigte Wetterumschwung sein: Es soll regnen - und das flächendeckend. Die ersten Tropfen waren im Süden Kärntens bereits am Vormittag zu spüren. "Helfen würde uns aber nur, wenn es ordentlichen Niederschlag gibt", so Einsatzleiter Helmut Blazej. Leichtes Nieseln sei für die Löscharbeiten laut dem Einsatzleiter nämlich sogar hinderlich.