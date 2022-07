Waffen illegal verkauft: Polizei ermittelt wegen Mordfällen

Die offizielle Auskunft ist mager: Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte am Montag, gegen mehrere Ex-Mitarbeiter eines oberösterreichischen Waffenherstellers zu ermitteln. Und das macht den Fall brisant: Die Verdächtigen sollen Hunderte Faustfeuerwaffen illegal verkauft haben, die letztlich in Deutschland aufschlugen – wo mit ihnen Verbrechen verübt worden sein sollen. Darunter seien sogar Morde, die von Auftragstätern verübt worden sein sollen.

Das berichten am Montag die Oberösterreichischen Nachrichten – ein Faktum, das in dieser Form allerdings weder vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung noch von der Staatsanwaltschaft bestätigt wurde. Insgesamt soll es jedoch um 200 Waffen gehen, die in den vergangenen Jahren widerrechtlich veräußert worden sein sollen – ohne Seriennummern und damit kaum bis gar nicht rückverfolgbar: Das dürfte die Waffen für potenzielle Abnehmer erst so richtig wertvoll gemacht haben. Wie viel Gewinn die Verdächtigen mit diesen Waffengeschäften gemacht haben sollen, war am Montag nicht bekannt.