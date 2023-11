Vorwurf der Vergewaltigung: 5 Jahre Haft für Kärntner

Weil er drei seiner Enkeltöchter schwer sexuell missbraucht und eine von ihnen auch vergewaltigt hatte, ist am Freitag ein 71-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war geständig, sich über einen Zeitraum von elf Jahren immer wieder an den Mädchen vergangen zu haben. Das Urteil des Schöffensenats unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi war vorerst nicht rechtskräftig.

Vorwürfe zugegeben

Angefangen hätten die Taten, als die Enkelinnen fünf bis sechs Jahre alt waren - ab einem Alter von 13 Jahren habe sich der Angeklagte dann nicht mehr für sie interessiert, hieß es in der Anklage. Der Mann hatte bereits in seiner Einvernahme vor der Polizei alle Vorwürfe zugegeben. Das relativierte er vor Gericht aber und bestritt auch die Vergewaltigung. Nachdem Richter Kugi ein Video von der Befragung des betroffenen Mädchens im Gerichtssaal vorgespielt hatte, gab der Kärntner dann auch diese Tat zu.