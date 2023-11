Fußgängerin in Kärnten von mutmaßlichem Alkolenker erfasst und schwerst verletzt

Eine 39-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in Spittal an der Drau von einem offenbar betrunkenen Autolenker gerammt und schwerst verletzt worden. Die Kärntnerin wollte einem Traktor ausweichen, der am Straßenrand stand, als ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto den Traktor touchierte und die Fußgängerin erfasste. Sie wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, teilte die Polizei mit.

Der Unfalllenker hielt sein Fahrzeug nur kurz an und soll dann mehrere 100 Meter weiter auf einen öffentlichen Parkplatz gefahren sein, wo er das beschädigte Fahrzeug abstellte. Andere Fahrzeuglenker leisteten der Fußgängerin sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Weil der Unfalllenker offensichtlich betrunken war, wurde er mehrmals zu einem Alkotest aufgefordert, den er vorerst verweigerte. Zwei Stunden nach dem Unfall kam er jedoch auf der Polizeiinspektion Spittal und ersuchte um Durchführung eines Alkotests, der laut Polizei eine starke Alkoholisierung ergab. Er wird angezeigt.

