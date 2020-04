Vorwurf an Behörden: Schwachstellen bei der Verfolgung des Virus

Während ihr die zuständige MA 15 sagte, dass sie sich testen lassen solle, meinte man am 1450-Telefon, dass sie noch kein Fieber habe und ein Test nicht notwendig sei. Nur durch vehementes Nachfragen wurde auch sie getestet – positiv. Obwohl sie also schon seit einer Woche Kontaktperson ersten Grades war und Symptome gezeigt hatte, wurde die Frau eine Woche lang weder dazu aufgefordert zu Hause zu bleiben, noch wurden ihre Kontaktpersonen informiert. Das hatte nur deshalb keine Folgen, weil sie sich freiwillig isoliert hatte.

Keine Informationen

Fakt ist, dass alle Kontaktpersonen ersten Grades (also unmittelbar Betroffene) eines Patienten informiert werden und sich dann in Selbstisolation begeben müssen. Diese Kontaktpersonen müssen den Fragebogen der AGES aber nicht ausfüllen. Haben sie trotz asymptomatischer Krankheitsverläufe also andere angesteckt, erfahren diese Personen also gar nichts davon – das Virus wandert also von Wirt zu Wirt. Und so kommen dann auch die Fälle der Infizierten zustande, die tagtäglich in den Statistiken neu hinzukommen.