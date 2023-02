Vorsicht, Schneefahrbahnen: Verzögerungen im Morgenverkehr

Schneefahrbahnen erschweren das Fortkommen in großen Teilen Österreichs. Staus und Verzögerungen sind vielerorts die Folge.

Vor allem in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien sorgen die Wetterverhältnisse und hängengebliebene Fahrzeuge für Störungen im Frühverkehr.

In Niederösterreich gibt es derzeit mehr als eine Stunde Zeitverlust am Wechsel auf der A2 zwischen Pinggau und Edlitz in beiden Richtungen. Es bleiben immer wieder Lkw hängen und es kommt zu Staus.

Auf der Südautobahn ist außerdem Richtung Wien vor dem Knoten Vösendorf wegen eines Unfalls die rechte Fahrspur blockiert.

Auf der A3 Südostautobahn Richtung Wien bei Ebreichsdorf Nord ist nach einem Unfall die Überholspur blockiert.

In Oberösterreich gibt es Probleme mit dem Schnee entlang der A8 von Suben bis Wels und im Raum Sattledt kommen Autofahrer nur langsam voran.

Auf der A23 in Wien in Richtung Graz kurz nach der Praterbrücke ist nach einem Unfall die linke Fahrspur blockiert.

Fahren Sie vorsichtig und machen Sie sich am besten etwas zeitiger als sonst von zu Hause auf den Weg.

Zum Wetter: Entlang und nördlich der Alpen regnet und schneit es in der Früh recht kräftig. Ganz im Westen und Süden nur einzelne Schauer und zumindest zeitweise etwas Sonne. Tageshöchsttemperaturen plus 1 bis 9 Grad.