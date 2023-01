Bis zu ein Meter Neuschnee erwartet – oder noch mehr

War das schon alles?

Allerdings – der Neuschneeberg könnte sich noch zu einem „ungewöhnlichen Ereignis“ auswachsen, überlegt Meteorologe Zimmermann: "Einige Wettermodelle sagen noch viel mehr Neuschnee voraus, aber das ist noch nicht gesichert."

Prognosen für Zeiträume, die mehr als drei Tage in der Zukunft liegen, sind generell vage, gesichert scheint nach derzeitigem Stand aber zweierlei: Der Schneefall wird gegen Mittwochabend einsetzen und Österreich teilen. Während der Westen mit Vorarlberg und Tirol sowie Teile Salzburgs und der Obersteiermark bis zum Mariazeller Land den Großteil der Niederschläge abbekommen, reicht es für den Raum Semmering nur für geringe Mengen – und für den Osten und Süden des Landes bleibt wohl gar nichts.

Aber das sei schon gerecht verteilt, merkt der Experte an, denn "jetzt bekommen genau die Regionen Schnee, die bisher nichts abgekriegt haben". Auch wenn die Skigebiete in Kärnten und der Steiermark kommende Woche also leer ausgehen, sie sind durch die Niederschläge dieser Woche bereits reichlich mit Naturschnee versorgt.

Stromausfälle und schneefrei

Das waren Mengen, die allerdings auch zu massiven Problemen geführt haben: Bis zu 7.000 Haushalte in der Steiermark und bis zu 5.000 in Kärnten waren zu Wochenbeginn zeitweise ohne Strom , da umstürzende Bäume Leitungen gekappt hatten. Am Dienstag gab es in stark betroffenen Gebieten Kärntens für Schüler sogar schneefrei. Einige Skigebiete stellten auch Lifte ab und den Betrieb ein, da es zu viel Schnee gab; außerdem war es zu stürmisch. Die Jännerbilanz wird aber trotz der bisherigen Schneefälle zu trocken ausfallen. Der erwartete Neuschnee vermag das nicht mehr auszugleichen – er fällt bereits in die Februarbilanz hinein.