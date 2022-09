Vorsicht: Rutschige Berge durch Wetterumschwung

Viele lieben es, im Herbst zu wandern. Auch kein Wunder, denn die niedrigeren Temperaturen, bringen einen auch nicht mehr so stark ins Schwitzen. Doch Achtung: ein paar Grad weniger, bringen neue Gefahren mit sich, wie der Österreichische Alpenverein warnt. Denn wie man in den vergangenen Tagen sehen konnte, können Regen und teilweise schon Schnee den Berghang zur Rutschbahn werden lassen. Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck bekam das am eigenen Leib zu spüren.

Am Mittwoch war die Frau gegen 19.30 Uhr am Wanderweg zur Busslalm in Timelkam (OÖ) unterwegs. Dabei rutschte sie jedoch aus und stürzte etwa vier Meter von einem Abhang in ein unzugängliches Dornengestrüpp ab. Per Handy konnte sie noch selbst um Hilfe rufen. Schließlich wurde sie geborgen und verletzt in ein Spital gebracht.

Einfach wird schwierig

„Der Schnee und die kühlen Temperaturen ändern im Gebirge vieles“, heißt es von Gerhard Mössmer, Bergsportexperte vom Alpenverein. In den Ostalpen fielen über das Wochenende teils beachtliche Neuschneemengen auf den höheren Bergen. „Südseitig wird der Schnee wohl wieder wegschmelzen, weil der Boden noch warm ist“, so Mössmer. „Nordseitig ab 2.500 Metern kann der Schnee aber durchaus bis zum Winter liegen bleiben.“

Egal ob man jedoch so hoch hinaus will, oder doch in niedrigeren Gefilden wandert: Der Temperaturumschwung kann aus eigentlich einfachem Gehgelände schnell eine technisch schwierige Passage machen.

Wichtig sei deshalb neben festem Schuhwerk, Handschuhen und angemessener Kleidung eine „durchdachte Tourenplanung“.