Vorlesetag: Warum Reime und Lieder Kinder klüger machen

Sprachen lernen beginnt mit der Geburt

Wer eine Lösung sucht, muss weit vor Schulbeginn anfangen, wie Linguist Wolfgang Dressler (Uni Wien) betont: „Sprache lernen beginnt mit der Geburt. Es ist wichtig, dass das Kind von der ersten Stunde an Worte hört – in der Regel von der Mutter.“

Wie viel mit einem Baby und Kleinkind gesprochen wird, ist stark von der sozialen Schicht abhängig, in die ein Kind hineingeboren wird. Wer den Nachwuchs dann auch noch häufig vor den Bildschirm setzt, verlangsamt zusätzlich dessen Spracherwerb, wie auch eine aktuelle australische Studie zeigt. Linguisten der Uni Wien, die über Monate beobachtet haben, wie Mütter mit ihren Kindern interagieren, bestätigen das. Wolfgang Dressler erinnert sich an den dramatischsten Fall: „Eine Mutter lebte mit ihrem Kind in einer winzigen Wohnung, in der es zwei Räume gab – in jedem Zimmer stand ein Fernseher, der den ganzen Tag lief. Die Mutter saß in einem Raum, das Kind im anderen, beide haben kaum miteinander gesprochen.“