Tipps für Eltern: So unterstützen Sie Ihr Kind, die Sprache zu lernen

In mehrsprachigen Familien: akzeptieren, wenn das Kind eine Sprache nicht (mehr) sprechen will; trotzdem konsequent weiter in dieser Sprache sprechen, aber dem Kind - wenn möglich - erlauben, in der anderen Sprache zu antworten, Kontakte mit Großeltern und anderen Verwandten (vor allem auch mit Kindern) ermöglichen, die ausschließlich oder hauptsächlich die weniger beliebte Sprache sprechen.