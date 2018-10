Kärnten: Vorbereitungen auf die mögliche Flut

Am 5. November 2012 stand der Marktplatz zwei Meter unter Wasser. „Morgen werden wir wieder 65 Personen evakuieren. Es sind dieselben, die 2012 schon ihre Häuser verlassen mussten.“ Die Flut richtete damals rund 6,5 Millionen Euro Schaden an. Es gab Schuldzuweisungen, dass der Verbund zu langsam reagiert habe, um die Schleusen der Wasserkraftwerke zu öffnen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt (StA) ermittelte wegen „Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung“. Erst im Mai 2018 wurde das Verfahren durch einen Vergleich eingestellt.

Bereits Samstagabend hat der Verbund die Wasserpegel in den Stauseebecken in Edling, Ferlach und im Bereich der Annabrücke auf Niedrigststand gesenkt. Sprecher Robert Zechner: „Besonders niedrig ist der Pegelstand in Edling, um die Überflutung von Lavamünd so gering wie möglich zu halten.“

„Unklar ist aber, wie viel wir mit den Maßnahmen auffangen werden können“, sagt SP-Landesrat Daniel Fellner bei einer Krisensitzung am Sonntag. Die ZAMG teilte mit, dass bis 9 Uhr die Spitze der Niederschläge mit rund 190 Millimeter bei der Wetterstation Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, gemessen wurde. Hier habe es in 24 Stunden so viel geregnet, wie sonst im ganzen Oktober.

Auch in Salzburg haben große Regenmengen zu hohen Pegelständen geführt-