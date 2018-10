Unwetter: Brennerautobahn in Südtirol gesperrt

Die Südtiroler Brennerautobahn (A22) hat am Montagvormittag nach einem Murenabgang am Sonntagabend "aus Sicherheitsgründen" zwischen Sterzing und dem Brenner erneut gesperrt werden müssen. Dies teilte die Verkehrsmeldezentrale Bozen mit. Da auch die Brennerstaatsstraße nach einem Murenabgang gesperrt werden musste, war der Brennerpass für Lkw und Pkw vorerst nicht passierbar.

Laut dem Internetportal "stol.it" soll unter anderem die Gefahr bestehen, dass eine Elektroleitung auf die Autobahn stürzt. Nach dem Murenabgang am Sonntagabend war die Brennerautobahn zwischenzeitlich wieder befahrbar. Wie lange die neuerliche Sperre dauern wird, war vorerst noch nicht absehbar.

In Osttirol kam es im Defereggental und im Winkeltal in Außervillgraten zu kleineren Murenabgängen. In Assling ging eine Mure auf den Drauradweg ab. Im Raum Lienz mussten die Feuerwehrleute Wasser aus übergelaufenen Kanälen abpumpen. Vor allem Richtung Kärnten sei die Situation aber sehr angespannt, sagte der Osttiroler Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Brunner gegenüber ORF Tirol. Siedlungsräume waren bis dato in Osttirol nicht betroffen.