Vorarlberger Polizei nahm mutmaßliches Diebespaar in einem Hotel fest

Die Vorarlberger Polizei hat am Montagabend in einem Hotel in Brand (Bez. Bludenz) ein mutmaßliches Diebespaar festgenommen. Als verdächtig gelten ein 31-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau, bei der Diebesgut aus einem Beherbergungsbetrieb entdeckt wurde. Gerufen wurde die Polizei, weil zwischen dem 31-Jährigen und anderen Hotelgästen eine tätliche Auseinandersetzung entbrannt war. Bei der Festnahme des 31-Jährigen wurde eine Polizistin durch einen Tritt verletzt.

Als die Beamten im Hotel eintrafen, hatten Hotelgäste den 31-Jährigen bereits am Boden fixiert. Der Mann und die 27-Jährige werden nun zu kürzlich erfolgten Einbruchsdiebstählen befragt.