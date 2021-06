Pfarrer gibt fünf Flüchtlingen "Kirchenasyl"

Die fünf syrischen Männer wohnen bereits seit vier Monaten in dem Ort im Bregenzerwald. Am 22. Juni wären sie sechs Monate im Land und hätten von Rechts wegen Anspruch auf ein Asylverfahren in Österreich. " Ungarn ist kein sicheres Asylland", betonte Pfarrer Mathei, das höre er immer wieder. Flüchtlinge würden dort eingesperrt und schlecht behandelt. Das betonte auch der Sprecher der Alberschwender Bürgerinitiative "Wir sind Asyl", Erich Schwarzmann, im ORF Vorarlberg. Die Bewegung setzt sich in dem rund 3000 Einwohner zählenden Dorf seit Monaten für das Schicksal der acht syrischen Asylwerber ein, die dort wohnen. "Lieber würden sie zurück nach Syrien, wo sie auch sterben könnten, als zurück nach Ungarn, nach dem, was sie dort erlebt haben", betonte er.

Vor zwei Wochen hat die Polizei auf der Suche nach einem Asylwerber Alberschwende mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften durchkämmt. Am Ostermontag hatten fünf alkoholisierte Männer in der Gemeinde randaliert und versucht, sich gewaltsam Zutritt zu dem Heim zu verschaffen. Seither fühlten sich die Männer in dem Gebäude nicht mehr in Sicherheit, erklärte Mathei. Er sehe es deshalb als seine Aufgabe, etwas zu tun.