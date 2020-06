Arigona Zogaj darf bleiben

Monatelang hatte die Flucht von Arigona Zogaj für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt steht fest, dass das 20-jährige Mädchen aus dem Kosovo, das bis dato ein Schülervisum hatte, langfristig in Österreich bleiben darf: Sie hat am Montag ihr Visum mit Niederlassungsbewilligung zugestellt bekommen.

Die Bewilligung wird laut Medienberichten zwei Mal um zwei Jahre verlängert – in fünf Jahren gilt sie dann für immer. Zumindest unter der Voraussetzung, dass sich Arigona Zogaj nichts zuschulden kommen lässt.

Die Niederlassungsbewilligung für Mutter Nurie wurde bereits vergangenen November erteilt, sie arbeitet als Reinigungskraft in Linz. Arigonas Geschwister Albin (12) und Albona (13) besuchen die erste Klasse Hauptschule, Arigona wird in diesem Jahr ihren Abschluss an der HBWL (Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe) machen.