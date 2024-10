„Der Radanteil am Verkehr liegt bei uns bei 34 Prozent. Das sind holländische Verhältnisse “, sagt der 61-Jährige stolz, der im kommenden März mit den Gemeindewahlen in Vorarlberg seine dann 15 Jahre andauernde Bürgermeister-Karriere beenden wird. Manch politischem Gegner, aber auch ÖVP-Parteikollegen, war Fischer zu grün.

Kurt Fischer erledigt seine Wege mit dem Rad. Der ÖVP-Bürgermeister von Lustenau ist damit in seiner Gemeinde kein Exot.

Das hat nicht nur, aber vor allem mit seiner Verkehrspolitik auf Gemeindeebene zu tun. Im Juni wurde in Lustenau Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit eingeführt, in Begegnungszonen sind es sogar nur 20 km/h, die Autos fahren dürfen. Mit grüner Politik hat das für Fischer nichts zu tun.

Am vergangenen Sonntag wurde dieses Bündnis bei der Landtagswahl abgestraft. Von einer Zwei-Drittel-Mehrheit ist nun nur noch ein Überhang von einem Mandat geblieben, den ÖVP und Grüne gemeinsam hätten.

Die in Vorarlberg traditionell starke FPÖ landete auf Rekordniveau und wird nun wohl von ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner in die Landesregierung geholt.

Zerrüttete Beziehung

„Ich leide mit der Situation des Landeshauptmanns mit, der jetzt eine Wahl hat, die gar keine ist“, sagt Fischer. Der macht das nicht nur an der schwachen Mehrheit aus, die Schwarz-Grün theoretisch noch hätte. Wie viele in der ÖVP ortete auch er eine Zerrüttung der Beziehung der Regierungspartner in den vergangenen zwei Jahren.