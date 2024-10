Montagabend ging es für Landeshauptmann Markus Wallner und seine Parteigranden um 20 Uhr nahtlos von einer Präsidiumssitzung in den erweiterten Landesparteivorstand .

Am Sonntag wurde bei der Vorarlberger Volkspartei nach der Landtagswahl gefeiert.

Nachdem das Ergebnis für die Schwarzen besser als erwartet ausgefallen ist, sind sie nun in einer komfortablen Ausgangsposition .

Theoretisch ebenfalls möglich wäre eine Dreier-Variante, in der sich die ÖVP zwei Partner aus Grünen, SPÖ und Neos aussuchen könnte. Alle drei zeigen sich koalitionswillig.

Denn bereits am Dienstag will der Landeshauptmann die Parteichefs aller anderen Landtagsparteien - Christof Bitschi (FPÖ) , Noch-Koalitionspartner Daniel Zadra (Grüne) , Claudia Gamon (Neos) und Mario Leiter (SPÖ) - zu Vier-Augen-Gesprächen treffen.

"Analyse und Hintergrund" zur Landtagswahl wird am Montagabend in Dornbirn im Konferenzraum eines Hotels auf einer Leinwand angekündigt.

Am Mittwoch will Wallner entscheiden, wer am Donnerstag und Freitag zu „vertiefenden Gesprächen“ und anschließend wahrscheinlich zu Regierungsverhandlungen eingeladen wird.

Mit welchem Team der Landeshauptmann in diese Koalitionsverhandlungen gehen will, wurde am Montag bereits festgezurrt:

Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, Klubobmann Roland Frühstück sowie Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz sind mit an Bord.