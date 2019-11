Vorarlberger Gemeinden machen gegen Mautbefreiung mobil

Die mögliche Mautbefreiung für die Rheintalautobahn A14 zwischen Hörbranz und Hohenems sorgt bei einigen Vorarlberger Gemeinden für großen Unmut. Sie befürchten eine Verlagerung des Verkehrs zu ihren Ungunsten und wollen "sofort alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel prüfen", wie der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger ( FPÖ) am Dienstag stellvertretend in einer Aussendung erklärte.

Grüne und Neos haben am Montag einem Antrag der ÖVP im Budgetausschuss des Nationalrats zugestimmt, wonach fünf Autobahnabschnitte in Österreich, darunter eben auch die Strecke Hörbranz-Hohenems, von der Mautpflicht ausgenommen werden sollen. Ziel ist es, Umgehungsverkehr durch Mautflüchtlinge zu verhindern. Am Mittwoch wird der Antrag im Plenum abgesegnet, wenn auch der Bundesrat zustimmt, könnte die Mautbefreiung bereits mit 15. Dezember in Kraft treten.