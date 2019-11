Mautbefreiung kommt mit Mehrheit von Türkis-Grün-Pink

Ist es eine Vorleistung für Türkis-Grün oder ist es ein Ergebnis des freien Spiels der Kräfte im Nationalrat? Die Mautbefreiung für wichtige Autobahnabschnitte in West- und Oberösterreich ist jedenfalls paktiert. Am Montag debattierte der Budgetausschuss darüber, am Mittwoch wird im Plenum darüber abgestimmt. Grüne und Neos haben ihre Zustimmung zum ÖVP-Antrag aber bereits angekündigt.

Dabei scheint die vorkoalitionäre Zusammenarbeit auf Parlamentsebene bereits zu funktionieren. Neben den Grünen haben auch die Neos in den ÖVP-Antrag noch Bedingungen hineinreklamiert. „Die Ausnahme von der Vignettenpflicht wird 2021 evaluiert, bis dahin werden die Entlastungseffekte genau beobachtet und analysiert“, erklärt Astrid Rössler, Grüne Neu-Abgeordnete und als Salzburger Ex-Landeshauptmannstellvertreterin Personalreserve für eine mögliche Türkis-Grüne-Koalition.