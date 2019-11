SPÖ-Vizebürgermeister fordert Abfahrverbot auch für Bludenz

Im Sommer hat Tirol mit Abfahrverboten von den Hauptreiserouten verhindert, dass Stauverursacher das Verkehrschaos in Gemeinden entlang von Schleichwegen bringen. Auch für den Winter sind solche Maßnahmen geplant.

Nun wird auch in Bludenz mit solchen Aktionen geliebäugelt. „Man sieht, dass es in Tirol funktioniert und wir wurden in den letzten Jahren auch schon mit Stau geplagt“, sagt Mario Leitner, Vizebürgermeister ( SPÖ) von Bludenz, gegenüber dem KURIER.

Gemeinsam mit Verkehrsstadtrat Wolfgang Weiss ( SPÖ) beantragt er am Donnerstag bei der Stadtvertretungssitzung einen Antrag für ein saisonales Abfahrverbot in der Region Bludenz. Damit das in Kraft treten könnte, bräuchte der Vize-Bürgermeister aber nicht nur eine Mehrheit im Gemeinderat, sondern auch die Unterstützung der schwarz-grünen Landesregierung.

Skitouristen sind Stauverursacher

Wie auch in Tirol sind es im Winter die Skitouristen, welche die Staus verursachen. In Bludenz seien es Urlauber, die auf dem Weg auf den Arlberg oder ins Montafon sind. Ausgenommen vom Fahrverbot wären Ziel- und Anrainerverkehr.