Vorarlberg: Zwölf Kilo schwerer Netzpython in Bettzeug entdeckt

In Vorarlberg ist ein zwölf Kilogramm schwerer Netzpython ausgesetzt worden. Das 1,60 Meter lange Tier war Dienstagmittag auf der Müllumladestelle Böschistobel in Nenzing (Bezirk Bludenz) entdeckt worden. Die Vorarlberger Polizei sucht nun den Besitzer, der bisher nicht ausgeforscht werden konnte, und bittet um Hinweise.

Schlange in Styroporbox

Mitarbeiter der Müllumladestelle waren gegen 11.45 Uhr damit beschäftigt, den Restmüll mit einem Radlader zusammenzuschieben. Dabei öffnete sich eine Styroporbox, in der ein Bettbezug lag. Weil sich dieser bewegte, öffneten die Mitarbeiter den Bezug, wodurch die Schlange zum Vorschein kam. Die von einer Tierärztin als Netzpython identifizierte Schlange dürfte Anfang der Woche ausgesetzt worden sein. Sie wurde in den Tierpark Ardetzenberg in Feldkirch gebracht.