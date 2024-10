Vorarlberg-Wahl: Demokratie-Initiative mobilisiert gegen Schwarz-Blau

Im Wesentlichen geht es bei dem "Vorarlberger Aufruf für Demokratie" darum, einen offenen Dialog unterschiedlicher Meinungen zu forcieren. Auch wenn es bei der Pressekonferenz am Donnerstag nur am Rande behandelt wurde, ist es auch Zie l der Initiative, eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen zu verhindern :

Drei Tage vor der Landtagswahl hat eine Vorarlberger Demokratie-Initiative ihre bis dahin gesammelten Unterschriften dem Landesparlament übermittelt: "Fast 2.500 haben wir motiviert sich zu deklarieren", freute sich der Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, Hanno Loewy , in einem Pressegespräch am Donnerstag.

Die Initiative ist stark von der Vorarlberger Kulturszene getragen. Zu den Initiatoren gehört etwa Schriftsteller Michael Köhlmeier, der am Donnerstag wegen einer Lesereise fehlte. Schriftlich meinte er, dass es keine FPÖ ohne deren Obmann Herbert Kickl gebe: "Wie weit man die Vernunft verdrängen kann, wollen wir nicht von der ÖVP demonstriert bekommen."

Architekt Roland Gnaiger meinte in seinem Statement, dass man in der Gesellschaft mitunter zu kompliziert und nur im eigenen Kreis spreche. Die Historikerin Carmen Feuchtner nannte daher als Ziel der Initiative, Räume für Begegnungen zu öffnen: "Wie schaffen wir es, mit Personen in Austausch zu kommen, die völlig andere Meinungen vertreten?" Es gehe darum, konstruktiv zu streiten für gute Lösungen, ohne sich gegenseitig herabzuwürdigen.