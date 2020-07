"Postkartenräuber" narrt Polizei mit zehntem Coup

Der Mann agiert laut Kriminalisten ungeschickt, hinterlässt Spuren und wird trotzdem nicht gefasst: Die Vorarlberger Polizei geht davon aus, dass ein Überfall in Lochau bei Bregenz am Dienstag bereits der zehnte Coup des "Postkartenräubers" war.

Der ist seit 2008 aktiv und hat sich seinen Namen durch die Verhöhnung der Ermittler verdient, in dem er sich zwei Mal per Postkarte bei ihnen meldete und meinte: "Komme wieder." Der Unbekannte dürfte sich mit den Überfällen auf Post- und Bankfilialen seinen Lebensunterhalt verdienen und bisher unbehelligt in Vorarlberg leben. Zu diesem Schluss waren im Vorjahr Profiler gekommen.