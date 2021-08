Vorarlberg: Pensionistin stürzte beim Wandern in die Tiefe

Eine 80-jährige Wanderin ist am Montag im Gemeindegebiet von Mellau (Bregenzerwald) rund 50 Meter über einen Hang abgestürzt. Nach Angaben der Polizei erlitt sie dabei Verletzungen an Kopf und Oberarm. Sie wurde von der Bergrettung aus dem Gelände geborgen und anschließend per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Frau kam zu Fall

Die 80-Jährige und ihr Sohn waren gegen 17.40 Uhr auf dem Wanderweg zur Mörzelspitze in Richtung Höfle Alpe (1.074 Meter) unterwegs, als die Frau plötzlich aus unbekannter Ursache zu Fall kam. Sie stürzte rund 50 Meter über einen Hang ab und blieb liegen. Ihr Sohn setzte die Rettungskette in Gang.