Vorarlberg: Mann montierte nach Unfall Kennzeichen von Pkw ab

Um einen Unfall zu verschleiern hat ein 23-jähriger Autofahrer nach einem Pkw-Überschlag im Juli in Lingenau (Bregenzerwald) die Kennzeichen von seinem Fahrzeug abmontiert. Bei der Befragung durch die Polizei gab er an, sein Wagen müsse ihm von einem Parkplatz am Rande des Bezirksmusikfests gestohlen worden sein. Die Auswertung der Spuren ergab jedoch, dass der 23-Jährige der Lenker gewesen sein muss. Mit diesem Verdacht konfrontiert, gab der 23-Jährige die Fahrt zu.

Nach Angaben der Polizei verunglückte der Mann in der Nacht auf den 8. Juli. Er kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und an einer Böschung auf dem Dach liegen blieb. Nachdem der 23-Jährige die Kennzeichen abmontiert hatte, flüchtete er. Das Unfallfahrzeug wurde am nächsten Tag von einem Passanten entdeckt, der die Polizei informierte. Daraufhin kamen die Ermittlungen ins Rollen. Der 23-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.