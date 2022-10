24-jähriger Motorradfahrer bei Kollision in Tirol schwer verletzt

Ein 24-Jähriger ist Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann auf einem Leichtmotorrad unterwegs und wollte einen Pritschenwagen mit Planenaufbau überholen. Ein entgegenkommender 43-Jähriger, der am Steuer eines Firmenwagens saß, konnte nicht rechtzeitig bremsen - es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer trug Knochenbrüche davon und musste in die Klinik geflogen werden.

Der Pkw-Lenker erlitt Verletzungen im Gesicht. Er wurde im Krankenhaus in Hall behandelt. Der Lenker des Pritschenwagens wurde indes gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Hall in Tirol (059133/7110) zu melden.