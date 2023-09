Na bumm: Jugendliche schossen mit Gewehr auf Verkehrszeichen

Nach Angaben der Polizei hatte das Quartett das Gewehr aus einem Kellerabteil in Bludenz entwendet. In weiterer Folge begaben sich die Burschen zu einem Feldweg in BĂĽrs, wo sie gegen 21.00 Uhr sieben SchĂĽsse auf die Verkehrszeichen abfeuerten.

Sowohl das Gewehr als auch 400 Schuss Munition, die einer der Jugendlichen auf der Flucht in ein Maisfeld geworfen hatte, wurden sichergestellt.

Es folgen Anzeigen wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem wurde das Quartett mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt.