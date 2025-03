Gemeindewahl Vorarlberg: Wo es heute besonders spannend wird

Nach EU-, Nationalrats- und Landtagswahl im Vorjahr werden nun heute auch in den 96 Kommunen des westlichsten Bundeslandes neue Parlamente gewählt. Echte Bürgermeister-Rennen wird das dabei aber nur in 32 Gemeinden geben.

Für die Vorarlberger endet ein echter Wahlmarathon , der in einigen Gemeinden aber in zwei Wochen noch in eine Stichwahl-Verlängerung gehen kann.

In allen anderen steht der Sieger entweder schon fest, weil es nur einen Kandidaten gibt - das ist in 29 Gemeinden der Fall. Oder das politische Oberhaupt wird aus der Mitte des Gemeinderats gewählt.

Echte Politschwergewichte treten in Dornbirn , bevölkerungsreichste Stadt und wirtschaftliches Zentrum Vorarlbergs - und in Österreichs größter Markgemeinde Lustenau von der Bühne ab.

In Lustenau - vor Fischer FPÖ-geführt - haben die Freiheitlichen 2024 bei Nationalrats- und Landtagswahlen Platz eins erobert . In Dornbirn lagen sie bei beiden Wahlgängen nur knapp hinter der ÖVP auf Platz zwei .

Ein heißer Kampf wird auch in der Bezirkshauptstadt Feldkirch erwartet, die Bürgermeister Manfred Rädler für die ÖVP halten soll. Er hat das Amt 2024 von seinem Vorgänger nach dessen Rückzug geerbt. Und könnte sich nach seinem ersten Antreten ebenfalls mit der FPÖ-Herausfordererin Andrea Kerbleder in der Stichwahl finden.

Schwarz gegen Rot heißt es hingegen in der Landeshauptstadt Bregenz und der Bezirkshauptstadt Bludenz. In Bludenz geht Bürgermeister Simon Tschann für die ÖVP ins Rennen, ist jedoch mit einer Hypothek belastet. Im Dezember wurde er (nicht rechtskräftig) wegen Amtsmissbrauchs verurteilt .

"Man wird sehen, wie sich das auswirkt", sagt Stainer-Hämmerle. Tschann bekomme es zudem mit einem "politischen Schwergewicht" zu tun. Für die SPÖ startet Landesobmann Mario Leiter seinen inzwischen dritten Versuch, Bürgermeister von Bludenz zu werden.

2020 scheiterte in einer Stichwahl knapp an Tschann, fünf Jahre zuvor an dessen ÖVP-Vorgänger.

Roter Bürgermeister in der Landeshauptstadt

Ex-SPÖ-Landeschef Michael Ritsch war 2020 in seinem dritten Anlauf erfolgreich und eroberte in Bregenz den Bürgermeistersessel von der ÖVP. Die will sich diesen mit Ex-Landtagsklubobmann Roland Frühstück an der Spitze zurückholen.