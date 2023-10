Finanzpolizei zeigt brasilianischen Kickern im Ländle rote Karte

"Ich denke, dass die Finanz jetzt ganz genau hinschauen wird", sagt VFV-Geschäftsführer Horst Elsner. Dass es eine derartige Brasilianer-Dichte im Vorarlberger Fußball gibt, hält er für ein österreichweites Unikum.

Er vermutet, dass das damit zu tun hat, "dass wir in Feldkirch eine größere Brasilien-Community haben." So könnten die Kontakte zwischen den Fußballern und den verschiedenen Vereinen entstanden sein, glaubt Elsner. Er schätzt, dass sich die Zahl der Spieler aus diesem Land in den vergangenen zwei Jahren „verdoppelt bis verdreifacht hat“.

Sorge um den eigenen Nachwuchs

Im Verband sieht man diese Entwicklung kritisch, weil befürchtet wird, dass durch den Fußballimport einheimischer Nachwuchs verdrängt wird. "Es würde nichts ausmachen, wenn einzelne Brasilianer bei uns spielen würden, es hat aber überhandgenommen, es ist eine unfassbar hohe Anzahl an brasilianischen Spielern, die in den unteren Ligen spielen", sagte VFV-Präsident Horst Lumper dazu zum ORF.