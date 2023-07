Brasilianische Fußballschule in Wien: „Jogar bonito, Ihr sollt hier viel Spaß haben“

Ein perfektes Team

Papa Santos und seine beiden Buben, die mit dem Fußball ebenso per Du sind, zeigen Übungen vor. Dann hört man in Erlaa erneut viel Superschönes. Die drei Pelé-Fans sind ein durch ihr Schicksal zusammengeschweißtes Team: Viel zu früh musste ihre schönste, liebste, klügste, wichtigste Frau aus ihrem Leben scheiden. Mit einer Spielerin weniger blieben Luiz, Luka und Niko dennoch auf der Siegerstraße: Es gibt viele Familien in Wien, die mit dem Namen Santos sehr viel Positives verbinden.

Während einer kurzen Trinkpause holt Luka, der BWL studiert, einen Brief aus seinem Rucksack. Es ist eine Art Meisterbrief, verfasst von Edson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé, adressiert an seinen Vater. Er liest daraus den Kernsatz vor: „Ich will euch damit sagen, dass es, bevor man ein guter Sportler wird, wichtig ist, ein guter Mensch zu werden.“

18 Kinder fahren gegen 17 Uhr heim. Superschön!

Für die Kinder und Enkelkinder der KURIER-Leserschaft gibt es noch freie Plätze im Sommercamp, das Ende August startet. Die Konditionen: 330 Euro für fünf Tage, inklusive Verpflegung, T-Shirt und Kappe. Anmeldung hier.