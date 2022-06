Vorarlberg: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Ein mit schwarzer FFP2-Maske vermummter Mann hat am Montag in Bürs (Bez. Bludenz) kurz vor 2.40 Uhr eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er Geld erhalten hatte, flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannter Richtung.

Eine Alarmfahndung verlief ergebnislos, informierte die Polizei. Laut Täterbeschreibung ist der Gesuchte etwa 1,65 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er trug ein schwarzes Kapuzen-Shirt.