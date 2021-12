Vorarlberg: 62-Jähriger geriet beim Benzin-Nachfüllen in Brand

Nach einem Arbeitsunfall in Bregenz ist am Dienstag ein 62 Jahre alter Mann ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert worden. Er hatte zum Teil schwere Brandverletzungen erlitten, als sich laut Polizei aus noch unbekannter Ursache Benzin entzündete und die Kleidung des Mannes in Brand geriet.

Der Mann wollte in einer Tiefgarage vermutlich einen benzinbetriebenen Laubbläser befüllen.